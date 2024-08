Në veri të Mitrovicës është zhvilluar një protestë e serbëve pas vendimeve të qeverisë së Kosovës për mbylljen e pikave të Postës Serbe dhe për hapjen e urës mbi lumin Ibër. Atje ishte gazetarja Blerta Dalloshi Berisha, e cila na përcolli detaje nga tubimi.

“Qindra qytetarë serbë kanë protestuar afër urës së Ibrit këtu në veri të Mitrovicës, ndërsa kanë kërkuar nga KFOR që të mos lejojnë hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë. Protestuesit kanë pasur pankarta “Në urë mbrojtëm mbijetesën, tashmë mbrojmë zhdukjen. Nëse Kurti hap urën, Kurti dhe KFOR do të jenë përgjegjës për gjithçka derisa BE dhe SHBA shkruajnë deklarata ne po na dëbojnë”, tha gazetarja.

Në protestë ishin edhe përfaqësuesit politikë të Listë Serbe. Në fjalimet ata kritikuan qeverinë e Kosovës se nuk po mbrojnë serbët dhe nuk po punojnë për interesat e tyre.

“Thonë se me shqiptarët nuk kanë asgjë, por qeveria nuk po punon me të drejtat e serbëve por do që ti dëbojë ata. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, tha se nuk ka pasur ndonjë incident. Protesta ishte paralajmëruar që të shtunën”, tha ajo./tvklan.al