Një vullkan në Islandën jugperëndimore shpërtheu sërish duke hedhur llavë në shpërthimin e tij të gjashtë që nga Dhjetori.

Pamjet tregojnë llavë të nxehtë që shkëlqente nga toka. Gjatë ditëve të fundit shkencëtarët kishin treguar se magma po grumbullohej nën tokë, duke nxitur paralajmërime për aktivitet të ri vullkanik në zonën që ndodhet në jug të kryeqytetit të Islandës, Reykjavik.

Videoja e dëshmitarëve okularë e filmuar nga Reykjanesbraut, një rrugë kryesore midis Keflavik dhe Reykjavik, tregon llavë që del nga toka. Gjatësia totale e çarjes ishte rreth 3.9 km në rreth 40 minuta, tha në një deklaratë Zyra Meteorologjike Islandeze.

Që nga viti 2021, ka pasur nëntë shpërthime në gadishull, pas riaktivizimit të sistemeve gjeologjike që kishin qenë në gjendje qetësie për 800 vjet. Si përgjigje, autoritetet kanë ndërtuar barriera për të ridrejtuar rrjedhat e lavës larg nga infrastruktura kritike, duke përfshirë termocentralin Svartsengi, Lagunën Blu dhe qytetin e Grindavik.

Shpërthimet vullkanike në gadishullin Reykjanes nuk pengojnë trafikun ajror pasi ato nuk shkaktojnë shpërthime të mëdha ose shpërndarje të konsiderueshme të hirit në stratosferë. Islanda, e cila është afërsisht sa madhësia e shtetit amerikan të Kentakit dhe ka aktive me më shumë se 30 vullkane, duke e bërë ishullin e Evropës Veriore një destinacion kryesor për turizmin vullkanik – një segment i veçantë që tërheq kërkuesit e emocioneve.

Klan News

❗️🌋🇮🇸 – On Thursday, a volcano in southwest Iceland erupted, releasing lava and smoke into the air—marking the sixth eruption since December.



The event took place on the Reykjanes peninsula, just south of Reykjavik, where magma had been steadily accumulating.



The region, home… pic.twitter.com/zUsdPfkudk