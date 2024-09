Prokuroria e Posaçme kërkon dënimin e ish-shefit të Krimeve të Komisariatit Nr.6, Dedan Gjoni me 7 vite e 4 muaj burg. Gjatë leximit të pretencës SPAK i kërkoi gjithashtu gjykatës të dënojë me 7 vite e 6 muaj burg Rexhep Rapin dhe me 7 vite e 4 muaj burg nipin e tij Algert Rapi.

Të dy këta të fundit nëse shpallen fajtor do të përfitojnë ulje të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ndërkohë për Dejvi Gjermenin u kërkua dënimi me 4 vite e 8 muaj burg.

Të 4 këta persona akuzohen nga SPAK për kryerjen e veprave penale “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasjen” e shtetasit Xhevdet Plaku, kryer në bashkëpunim. Hetuesit thonë se për realizimin planit të vrasjes, grupi u ndihmua nga Dedan Gjoni, në atë kohë punonjës policie në Durrës.

