Grimi i lehtë dhe i freskët veror padyshim u pëlqeu të gjitha vajzave, por vjeshta 2024 sjell një tjetër trend. Një miksim të maksimalizmit dhe minimalizmit!

Do të shihni sy me tone të errëta në një lëkurë pa pudër, vetëm me korrektor sysh. Nuk do haseni me vetulla të lyera, por me buzë të kuqe ‘flakë’! Buzët e theksuara, “blushi” për faqet apo ‘lipgloss’ do dominojnë te preferencat e grimit këtë sezon.

Formulat mikse do japin pamjen elegante që të gjithë e duam.

/tvklan.al