Një ishull plot mistere në Oqeanin Indian. Check-in ju sjell aventurën nga plazhet më të bukur të botës. Pamje unikale nga udhëtimet në varkat me vela dhe perëndimin magjik. Histori e lashtë sunduesish që kanë lënë shenjat e tyre. Stone Town, kryeqyteti i gurtë i Zanzibar me rrugicat e ngushta ku gjen gjithçka. Albana Nanaj dhe Drini Zeqo do ju sjellin përplasjen mes modernes dhe tradicionales që vjen nga Zanzibar.