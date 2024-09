Armando Broja ndryshoi skuadër vetëm në orët e fundit të merkatos së verës, duke u larguar nga Chelsea për të kaluar tek Everton.

Gjithçka ndodhi shumë shpejt dhe madje prezantimi u bë disa ditë pas zyrtarizimit. Sulmuesi shqiptar është stërvitur intensivisht gjatë kësaj periudhe dhe po bëhet gati për të zbritur në fushë.

Klubi i Everton ka zbuluar së fundmi edhe numrin që do të mbajë Broja. Futbollisti 22-vjeçar, do të zbresë në fushë me numrin 22.

Kujtojmë se Broja ishte fillimisht pjesë e listës së Silvinjos për ndeshet e Ligës së Kombeve, por për shkak të dëmtimit nuk u bashkua në grumbullim dhe në vendin e tij u mor Uzuni. /tvklan.al