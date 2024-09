Taylor Swift kryesoi MTV Video Music Awards 2024 duke marrë me vete në shtëpi 7 çmime, përfshirë edhe kategorinë e Videos së vitit për bashkëpunimin me Post Malone, “Fortnight”. Taylor ishte gjithashtu artistja më e nominuar, rreth 12 herë.

Sabrina Carpenter fitoi çmimin e Këngës së vitit, ndërsa Chappell Roan të Artistes më të mirë.

Lista e fituesve vijon me emra si SZA, Eminem, Lenny Kravitz, Lisa dhe Tyla.

Katy Perry fitoi çmimin e Videos Vanguard si dhe dha një performancë speciale. Të tjerë që u ngjitën në skenë për të performuar ishin Anitta (ft. Fat Joe, DJ Khaled dhe Tiago PZK), Eminem, LL Cool J, Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz (shoqëruar nga Quavo dhe Doechii), Karol G, Lisa, Rauw Alejandro, Shawn Mendes dhe Sabrina Carpenter.

Më poshtë gjendet lista e plotë e të nominuarve dhe fituesve për çdo kategori.

Videoja e vitit:

Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)”

Billie Eilish – “LUNCH” – Darkroom

Doja Cat – “Paint The Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” – Republic Records (Fituese)

Artistja e vitit

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Kënga e vitit

Beyoncé – “TEXAS HOLD ‘EM”

Jack Harlow – “Lovin On Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us” –Sabrina Carpenter – “Espresso” (Fituese)

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Teddy Sëims – “Lose Control”

Artistja më e mirë

Benson Boone

Chappell Roan (Fituese)

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Bashkëpunimi më i mirë

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “

GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” (Fitues)

Artistja më e mirë pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift (Fituese)

Videoja e vitit

Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)”

Billie Eilish – “LUNCH”

Doja Cat – “Paint The Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” (Fituese)

Artistja e vitit

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift (Fituese)

Kënga e vitit

Beyoncé – “TEXAS HOLD ‘EM”

Jack Harlow – “Lovin On Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso” (Fituese)

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Teddy Swims – “Lose Control”

Artistja e re mw e mirw

Benson Boone

Chappell Roan (Fituese)

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Bashkëpunimi më i mirë

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “

GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” (Fituese)

Artistja më e mirë pop

Camila Cabello – Geffen / Interscope Records

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift (Fituese)

Kënga më e mirë hip hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “

Eminem – “Houdini” (Fitues)

GloRilla – “Yeah Glo!”

Gunna – “fukumean”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!N”

Kënga më e mirë R&B

Alicia Keys – “Lifeline”

Muni Long – “Made For Me”

SZA – “Snooze” (Fituese)

Tyla – “Water”

USHER, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”

Victoria Monét – “On My Mama”

Kënga alternative më e mirë

Benson Boone – “Beautiful Things” (Fitues)

Bleachers – “Tiny Moves”

Hozier – “Too Sweet”

Imagine Dragons – “Eyes Closed”

Linkin Park – “Friendly Fire”

Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

Kënga më e mirë rock

Bon Jovi – “Legendary”

Coldplay – “feelslikeimfallinginlove”

Green Day – “Dilemma”

Kings of Leon – “Mustang”

Lenny Kravitz – “Human” (Fitues)

U2 – “Atomic City”

Kënga më e mirë latine

Anitta – “Mil Veces” (Fituese)

Bad Bunny – “MONACO”

KAROL G – “MI EX TENÍA RAZÓN”

Myke Toëers – “LALA”

Peso Pluma & Anitta – “BELLAKEO”

Rauw Alejandro – “Touching The Sky”

Shakira & Cardi B – “Puntería”

Kënga më e mirë afrobeats

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”

Burna Boy – “City Boys”

Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational”

Tems – “Love Me JeJe”

Tyla – “Water” (Fituese)

USHER, Pheelz – “Ruin”

Kënga më e mirë K-Pop

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

LISA – “Rockstar” (Fituese)

NCT Dream – “Smoothie”

NewJeans – “Super Shy”

Stray Kids – “LALALALA”

TOMORROW X TOGETHER – “Deja vu”

Videoja me mesazhin më të mirë

Alexander Stewart – “if you only knew”

Billie Eilish – “What Was I Made For (From The Motion Picture “Barbie”)” (Fituese)

Coldplay – “feelslikeimfallinginlove”

Joyner Lucas & Jelly Roll – “Best For Me”

RAYE – “Genesis.”

Tyler Childers – “In Your Love”

Regjia më e mirë

Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)”

Bleachers – “Tiny Moves”

Eminem – “Houdini”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” (Fituese)

Kinematografia më e mirë

Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)” (Fituese)

Charli xcx – “Von dutch”

Dua Lipa – “Illusion”

Olivia Rodrigo – “obsessed”

Rauw Alejandro – “Touching The Sky”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Montazhi më i mirë

Anitta – “Mil Veces”

Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)”

Eminem – “Houdini”

LISA – “Rockstar”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” (Fituese)

Koreografia më e mirë

Bleachers – Tiny Moves

Dua Lipa – “Houdini” (Fituese)

LISA – “Rockstar”

Rauw Alejandro – “Touching The Sky”

Tate McRae – “Greedy”

Troye Sivan – “Rush”

Drejtimi artistik më i mirë

Charli xcx – “360”

LISA – “Rockstar”

Megan Thee Stallion – “BOA” (Fituese)

Olivia Rodrigo – “bad idea right?”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Videoja trend më e mirë

Beyoncé – “TEXAS HOLD ‘EM”

Camila Cabello ft. Playboi Carti – “I LUV IT”

Chappell Roan – “HOT TO GO!”

Charli xcx – “Apple”

Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba – “Mamushi” (Fituese)

Tinashe – “Nasty”

Kënga e verës

Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)”

Benson Boone – “Beautiful Things”

Billie Eilish – “BIRDS OF A FEATHER”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli xcx & Billie Eilish – “Guess featuring Billie Eilish”

Eminem – “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – “Like That”

GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Hozier – “Too Sweet”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

SZA – “Saturn”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”(Fituese)

Tommy Richman – “MILLION DOLLAR BABY”

Perfomanca më ikonike në VMA

Beyoncé – “Love on Top”

Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna, Missy Elliot – “Like a Virgin” & “Hollywood”

Eminem – “Real Slim Shady” & “The Way I Am”

Katy Perry – “Roar” (Fituese)

Lady Gaga – “Paparazzi”

Madonna – “Like a Virgin”

Taylor Swift – “You Belong With Me”

/tvklan.al