Fansat e Lady Gaga janë vendosur në dilemë nga një postim i këngëtares.

38-vjeçarja postoi një foto-portret në Instagram për të reklamuar linjën e penelëve të syve nga marka e saj, Haus Labs.

Por nuk ishte peneli ai që tërhoqi vëmendjen. Shumë komentues u habitën nga ngjashmëria e yllit me këngëtaren me origjinë shqiptare, Ava Max.

Si për të treguar edhe më shumë ngjashmërinë, në platformën X nisi të qarkullonte një foto ku fytyra e Ava-s zëvendësonte të Gaga-s dhe fansat mezi i dallonin nga njëra-tjetra.

“Mendova se ishte i njëjti person”, thanë shumë prej tyre.

Which one is Gaga and which one is Ava? 👀 pic.twitter.com/hefHxveQM3