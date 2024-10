Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, ka thënë se mirëpret vendimin e Qeverisë së Kosovës për të hequr kufizimin ndaj mallrave të Serbisë, në pikën kufitare në Merdare.

“Ky është një hap i rëndësishëm drejt zhbllokimit të CEFTA-s. Ne do ta mbështesim Qeverinë e Kosovës, për të garantuar që plotësohen kërkesat e saj të sigurisë, dhe do të monitorojmë proceset në pikën kufitare”, ka thënë ai përmes një postimi në X.

I welcome the decision of the 🇽🇰 Government to open the Merdare border crossing for goods coming from 🇷🇸.

This marks an important step towards unblocking CEFTA. We will support 🇽🇰 to ensure its security needs are met and monitor the processes at the border crossing.

🇩🇪🤝🏽🇽🇰