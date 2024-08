Izraeli ka rënë dakord për pauza humanitare të kufizuara për të lejuar vaksinimet për poliomielitin tashmë i përhapur në Gaza, por ato do të ndodhin vetëm në vende të caktuara në kohë të caktuara.

Shefi i OBSH-së, ka bërë të ditur se pauzat në luftime do të nisin në 1 shtator, me ekipet në terren që u duhen 48 orët e ardhshme për të siguruar që logjistika është në terren për nisjen e një fushate vaksinimi. Megjithatë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se seria e pauzave tre-ditore “nuk ishte një armëpushim”.

Fushata do të synojë të vaksinojë rreth 640,000 fëmijë në të gjithë Rripin e Gazës. Ai do të shtrihet në tre faza të veçanta, në të gjithë pjesët qendrore, jugore dhe veriore të brezit. Gjatë çdo etape, luftimet do të pushojnë për tre ditë radhazi midis orës 06:00 dhe 15:00 me kohën lokale. Marrëveshja vjen disa ditë pasi zyrtarët e OKB-së thanë se një foshnjë 10-muajshe ishte paralizuar pjesërisht pasi kishte prekur rastin e parë të poliomielitit në Gaza pas 25 vjetësh.

Rreth 1.26 milion doza të vaksinës së re janë tashmë në Gaza, me 400,000 doza shtesë që do të arrijnë së shpejti. Vaksinimet do të kryhen nga stafi i OKB-së dhe punonjës të tjerë shëndetësorë vendas. Mbi 2000 personel shëndetësor dhe komuniteti janë trajnuar për të administruar vaksinën.

Është arritur gjithashtu edhe një marrëveshje për një ditë shtesë të katërt të vaksinimit dhe pauzë humanitare nëse është e nevojshme për të arritur atë nivel vaksinimi. Poliomieliti është shumë infektiv dhe përhapet përmes ujërave të zeza dhe ujit të kontaminuar. Mund të shkaktojë shpërfytyrim dhe paralizë, dhe është potencialisht fatale dhe prek fëmijët nën moshën pesë vjeç.

