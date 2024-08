Deputeti i PD në Fier, Luan Baçi në një lidhje të drejtpërdrejtë me Klan News tha se ka qenë i qëllimshëm vendimi nga ana e institucioneve që votuesit me mjete identifikimi të skaduara mos të merrnin pjesë. Sipas tij, ky vendim do të favorizonte socialistët.

Luan Baçi: Po ata qytetarë, banorë të bashkisë së Himarës që kanë qenë jashtë kufijve dhe janë kthyer për të votuar 2-3 ditë para se të bëhet procesi i votimit? Ku do t’i çonin ato kartat? Ku do të aplikonin dhe të faturonin për të prodhuar kartat e reja? Këto janë shfajësimë qe duan të bëjmë dhe i kanë bërë në mënyrë të qëllimtë për arsye se nuk ka pse mos të nxirret një vendim i kryeministrit për lejimin e të gjithë qytetarëve që kanë karta identiteti të skaduara./tvklan.al