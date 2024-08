Ilkay Gundogan është zyrtarisht një lojtar i Manchester City-t. Klubi anglez, ka njoftuar këtë të premte, rikthimin e mesfushorit gjerman.

33-vjeçari ishte pjesë e Barcelonës në sezonin e kaluar, por aventura te katalanasit zgjati vetëm një vit.

Gundogan rikthehet te “qytetarët”, aty ku ka bërë historinë, duke fituar 15 trofe, nga viti 2016 deri në vitin 2023.

Mesfushori u bashkua me anglezët, si dëshirë e trajnerit Pep Guardiola, i cili një vit më parë ishte kundër largimit të tij.

Gundogan ka firmosur kontratë një vjeçare me Manchester City-n, ndërsa bashkohet me parametra zero, pasi mbylli kontratën me konsensus me Barcelonën. /tvklan.al