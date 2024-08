Chelsea është një nga klubet më aktive në merkato, duke afruar lojtarë të shumtë. Një nga transferimet e kësaj vere, ishte sulmuesi Marc Guiu, që u mor nga Barcelona.

Për t’i bërë vend talentit 18-vjeçar, londinezët kanë vendosur të largojnë sulmues si Romelu Lukaku dhe Armando Broja.

Megjithatë në ndeshjen e dytë me fanellën e Chelsea-t, Guiu ka “lënë nam”, duke u bërë viral në rrjetet sociale.

Sulmuesi humbi një rast të pastër për shënim, në ndeshjen kualifikuese në Conference League, ndaj Servette.

They sold Broja and kept this guy😭 pic.twitter.com/ZQUnhrcgW3