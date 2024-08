Porta e Aston Villa-s do të mbrohet nga Emiliano Martinez, për pesë vitet e ardhshme. Klubi anglez, ka njoftuar zgjatjen e bashkëpunimit me kampionin e botës.

Argjentinasi është pjesë e Aston Villa-s nga viti 2020, ku u bashkua nga Arsenali për 17 milion euro. Nga ajo kohë, Martinez numëron 160 ndeshje me fanellën e skuadrës nga Birmingham, ndërsa e ka mbajtur portën të paprekur në 54 raste.

Kontrata e tij aktuale skadonte në vitin 2027, por palët kanë rënë dakord për ta zgjatur atë deri në verën e vitit 2029.

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 💜



Aston Villa is delighted to announce Emi Martínez has signed a new contract with the club until 2029! pic.twitter.com/jLf4yB2Lo1