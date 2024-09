Analistja Iris Luarasi tha se ndarja e Tiranës në 3 drejtues të fushatës për këtë qark është sipas saj një përgatitje serioze për zgjedhjet e 2025-ës.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Luarasi u shpreh se Rama e shikon Tiranës si bastionin më të rëndësishëm ndaj ka marrë dhe këtë vendim, teksa ka shtuar se nuk e shikon si luftë mes Kryeministrit dhe Kryebashkiakut Erion Veliaj.

Iris Luarasi: Rama e shikon Tiranën si bastionin më të rëndësishëm, ka rreth 40 deputetë. Është bastioni më i madh, e shoh si një përgatitje serioze të fushatës me 3 njerëz që janë të rëndësishëm. Nuk ka luftë mes Ramës dhe Veliajt, është pragmatike. Ti vë 3 njerëz organizatorë për të kryer menaxhimin e fushatës.

Nuk mendoj se do të ketë një njeri që do të marrë më shumë apo më pak nga kjo. Nga zonat që do i kenë të ndara, do të ketë numër deputetësh që do të dalin. Surprizë për mua ishte Pandeli Majko. Kombinimi me njerëzit që kanë eksperiencë me njerëzit e rinj, një gjë e natyrshme në parti politike.

Nga ana tjetër, pothuajse kaq të vjetër janë edhe Kumbaro, Manja edhe Çuçi. Unë mendoj se ka njerëz të tjerë në PS që do e bënin po kaq mirë këtë punë. E shoh si listë të konsoliduar.

/tvklan.al