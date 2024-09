Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) njoftoi ditën e sotme se ka ekzekutuar vendimin e Gjykatës së Kukësit që ka caktuar masa sigurie për 22 punonjës policie, të dyshuar për “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën” dhe “Shpërdorim detyre.

“Nga hetimet disa mujore me metoda speciale nën drejtimin e Prokurorisë, u bë e mundur dokumentimi me prova ligjore i abuzimit të punonjësve të policisë së qarkullimin rrugor, në rastet e konstatimit të shkeljeve nga ana e drejtuesve të mjeteve me targa të huaja”, njoftoi AMP.

Por si abuzuan policët?

Efektivët në terren, duke keqpërdorur aksesin në sistemet dhe databazat e policisë konstatonin shkeljen dhe administronin shumën monetare duke i dhënë shoferit procesverbalin përkatës.

Në vijim ata nuk kryenin arkëtimet dhe nuk bënin pasqyrimet përkatëse në sistem, me qëllim përvetësimin në mënyrë të paligjshme të parave të marra nga gjobat administrative.

Sipas hetimeve ka rezultuar se në total janë vjedhur 2.2 milionë Lekë të reja.

Sipas AMP-së, prej masave të sigurisë, 6 janë lënë në arrest me burg, 4 në arrest shtëpie, 4 në detyrim paraqitjeje e ndalim i daljes jashtë shtetit dhe 8 të tjerë vetëm detyrim paraqitje.

Prej efektivëve, vetëm njëri është shpallur në kërkim pasi nuk u gjet nga AMP.

Efektivëve ndaj të cilëve u caktua masë sigurie

“Arrest me burg” ndaj punonjësit të policisë N/Komisar Krenar Molla, 43 vjeç, me detyrë Specialist i Trafikut Urban dhe Interurban në DVP Shkodër, i dyshuar për veprat penale “Shpërdorim i detyrës” dhe “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Arrest me burg” ndaj punonjësit të policisë Inspektor B.S., 47 vjeç , me detyrë Trupë Shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”. Punonjësi i policisë është shpallur në kërkim pasi nuk është bërë e mundur gjetja e tij.

“Arrest me burg” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Gasper Gjeta, 42 vjeç, me detyrë Trupë Shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Arrest me burg” ndaj punonjësit të policisë Armand Shehu, 36 vjeç, Trupë Shërbimi në Seksionin Operacional për Sigurinë Rrugore në Grupin e Pajisjeve Speciale, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Arrest me burg” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Ndoc Pjetri, 53 vjeç, me detyrë Trupë Shërbimi i Trafikut Urban dhe Interurban në DVP Lezhë, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Arrest me burg” ndaj ish – punonjësit të policisë Inspektor Armir Hallaçi, 35 vjeç, me detyrë Trupë shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Arrest në shtëpi” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Marjan Baloj, 49 vjeç me detyrë specialist i Trafikut Urban dhe Interurban në DVP Lezhë, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Arrest në shtëpi” ndaj punonjësit të policisë Kastriot Gjini, 52 vjeç me detyrë trupë shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Arrest në shtëpi” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Gilbert Kapxhiu, 37 vjeç, me detyrë trupë shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Arrest në shtëpi” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Arsim Braha, 32 vjeç, me detyrë trupë shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit” ndaj punonjësit të policisë Komisar Gramoz Dafku, 47 vjeç, me detyrë Shef i Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban në DVP Elbasan, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit” ndaj punonjësit të policisë N/Komisar Shuaip Gjuta, 40 vjeç, me detyrë specialist shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Shpërdorim të detyrës”.

“Detyrim paraqitje” dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit” ndaj punonjësit të policisë N/Komisar Artan Pëllumbi, 54 vjeç, me detyrë përgjegjës turni në Seksionin e Parandalimeve dhe Sigurisë në Trafikun Urban në Komisariatin e Policisë Rrugore Tiranë, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit” ndaj punonjësit tëpolicisë N/Komisar Agron Nika, 49 vjeç, me detyrë Oficer i Policisë Gjyqësore për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Zenel Axhami, 55 vjeç, me detyrë Patrullë e Përgjithshme në Komisariatin e Policisë Kukës, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” ndaj ish – punonjësit të policisë Inspektor Flori Xhelo, 28 vjeç, në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Ismail Petku, 43 vjeç, me detyrë trupë shërbimi operacionale F.P. Shqiponja në DVP Kukës, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Gjovalin Tushaj, me detyrë trupë shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Gjelosh Laska, 53 vjeç, me detyrë trupë shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”

“Detyrim paraqitje” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Flavio Ademi, 51 vjeç, me detyrë trupë shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Bardhok Çupi, 50 vjeç, me detyrë trupë shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave, i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

“Detyrim paraqitje” ndaj punonjësit të policisë Inspektor Alfred Tushaj, 43 vjeç, me detyrë trupë shërbimi në Njësinë Operacionale për Sigurinë Rrugore dhe Sigurisë së Autostradave. i dyshuar për veprën penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”.

/tvklan.al