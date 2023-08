Rita Ora me pushime në Ibiza

Shpërndaje







21:42 20/08/2023

Këngëtarja shijon një përvojë të veçantë për të rikuperuar shëndetin e saj fizik

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora ka udhëtuar drejt Ibizës me partnerin e saj, regjisorin Taika Waititi ku dhe ka ndarë fotot e para nga pushimet.

Në ‘Instagram’, Rita na tregoi se këtë herë nuk shtoi në Ibiza vetëm për të pushuar por edhe për të pasur një përvojë të veçantë dhe të rikuperojë shëndetin e saj fizik.

“Po takoj vetë njeriun e akullit. Ai është sinqerisht më i ëmbli!! Dikush tjetër ka bërë një banjë me akull më parë? Është çmenduri!!”, shkruan këngëtarja Rita Ora.

Në fotot e artistes vërehet se ajo është futur në një vaskë të mbushur plot me akull, për të praktikuar krioterapinë ose ndryshe terapia në të ftohtë, ku i është bashkuar edhe partneri i saj.

Kjo metodë është zbuluar nga holandezi Wim Hof, ku thuhet se ofron shumë përfitime shëndetësore, për shembull për të forcuar imunitetin, përshpejtimin e metabolizmit, uljen e inflamacionit, lehtësimin e dhimbjeve të muskujve, përmirëson gjumin dhe përqëndrimin mendor.

Me sa duket kjo ka qenë një përvojë e paharrueshme edhe për këngëtaren me famë botërore e cila e ka ndare me ndjekësit e saj në Instagram.

Klan News