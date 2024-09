Të ftuar:

Neritan Liçaj – Aktor

Kostana Morava – Gazetare

Genta Hodo – Gazetare

Magdalena Pajollari

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Shishqebap pule të marinuar

500 gr gjoks pule

2 lugë gjelle qumësht

2 lugë gjelle vaj ulliri

4.5 lugë gjelle salcë ( pure domate )

1 lugë çaji kripë

1 lugë çaji hudhër pluhur

1 lugë gjelle lëng limoni

0.5 lugë çaji piper të zi

Pak spec pikant ( Piper )

2 speca 1 i kuq dhe 1 jeshil

Pastrojmë pulen dhe e presim atë në kubik mesatar. Bashkojmë në një tas të gjithë përbërësit e salcës. I përziejmë mirë, i mbulojmë me celefon dhe i vendosim në frigoriferi për 2 orë ose gjithë natën. Përgatisim shishqebapin duke vendosur në shkop 2 kuba mishi, 1 copë spec. I vendosim në një tepsi me letër pjekje ose duke vendosur vetëm një rradhë feta të holla me patate. I pjekim në temperaturën 180 gradë për 35 minuta duke i kontrolluar në fund që të jenë pjekur sipas shijes tonë. I servirim me patate, perime të pjekura ose dhe me pilaf.

Pite e shijshme me piadini dhe sallam

2 pako pite piadini

4 kokrra vezë + kripë

1 gotë qumësht

150 gr djathë që shkrinë ( në rende )

1 tuf majdanoz

Sallam që preferoni, turist – suxhuk

Pak gjalp ose vaj ulliri

Në një tavë të vogël drejtkëndësh e lyer me gjalp. Vendosim njëra pas tjetrës petat e piadinit duke i palosur ato si firzamonik pa i ngjeshur shumë por të lira. Në një tas rrahim vezët + kripë, shtojmë në të vetëm 2 lugë gjelle vaj ulliri, shtojmë qumështin + djathin të grirë hollë dhe majdanozin e grirë e përziejmë mirë e më pas shtojmë salcen e përgatitur mbi të gjitjë sipërfaqen e petëve. Në fund presim sallamin në feta të holla dhe i vendosim sto midis palosjes së petëve tek tuk. Vendosim tavën në furrë në temperaturën 180 gradë për 25 minuta.

Kush quhet një grua tradicionale?

Çfarë preferojnë burrat, gra “tradicionale” apo “moderne”?