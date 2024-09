#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Të ftuar: Julian Shyqyriu, Mirela Andoni, Marian Saliaga

2 receta nga Znj.Vjollca

Bukë me thjerrëza të kuqe

Mish qingji me pilaf

Përgatitja e zahireve dimërore

Receta e bukëfikës përgatitur nga çifti i moshuar

Turizmi 12 muajt e vitit në vendin tonë

/tvklan.al