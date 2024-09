Të ftuar:

Genc Fuga – Aktor

Nini Feshti

Albana Bejko – Moderatore

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Qepë të mbushura me mish dhe oriz

6-7 kokrra qepë mesatare

-Mbushja

300 gr mish të grirë

1 qepë

1 filxhan çaji oriz

3 lugë gjelle majdanoz

2-3 thelpinj hudhër

50 ml vaj ulliri

3 lugë gjelle pure domate

Kripë + piper të zi + 1 lugë çaji nenexhik

Pak piper pikant ( opsionale )

-Për salcen

1 lugë gjelle salcë domate koncentrat

Vaj ulliri

400 ml ujë të nxehtë ( 2 gota )

Kripë

1 lugë gjelle gjalp

Fillimisht qerojmë qepen dhe bëjmë një prerje deri në gjysmën e qepes( pa e ndarë atë). Vendosim qepet në një tenxhere i mbulojmë ato me ujë të valuar vendosim kapakun dhe i lëmë ato të ziejnë për 15 -20 minuta. Ndërkohë në një tas vendosim të gjithë përbëresit e mbushjes dhe i përzjejmë ato mirë me dorë. Largojmë qepet nga zjarri i kullojmë ato dhe i lëmë ti bierë pak temperatura e lartë. Prerjet që kemi bërë tek qepa na ndihmon që të nxjerrim fletët e qepes shumë lehtë. Më pas vendosim në cdo flet qepe nga një lugë caj me mbushje. Vendosim qepet e mbushura në një tigan të thellë njëra pas tjetres, ku mbyllja e mbushjes të jetë nga poshtë. Në një tas tjeter vendosim të gjithë përbëresit e salces i përziejmë ato mirë në ujë të nxehtë dhe shtojmë salcen mbi qepë. Vendosim kapakun dhe i lëmë të ziejnë në temperaturen mesatare 30- 40 minuta. Nëse dëshironi të gatuani në furrë mbulojmë taven me leter pjekje të lagur dhe i pjekim në temperaturen 200 grade celcius për 30 minuta. Të mbuluara më pas largojmë letren dhe i lëmë 10-15 minuta në temperaturen 180 gradë ,i shërbejmë me pak salcë kosi ose kos.

Lakror me miell misri dhe kungull të njomë

800 gr kungull të njomë

3.5 filxhan çaji miell misri

80 ml vaj ulliri

40 gr gjalp

3 vezë

1 tufë kopër

400-500 ml qumësht

Kripë

150 gr djathë ( opsionale )

Pastrojmë dhe grim kungujt në rende i spërkasim pak me kripë dhe i lëmë të pushojnë 10 deri në 15 minuta. Më pas i kullojmë lëngun dhe i vendosim në një tas. Shtojmë te kungulli dy gota qumësht afërsisht 400 ml. Shtojmë vezët i përziejmë mirë më pas shtojmë miellin e misrit +vaj+ cioperin e grirë +kripë. Lyejmë një tavë me pak gjalp ose vaj dhe i pudrosim trashë me miell misri të cilin e spërkasim me pak qumësht. Shtojmë brumin e përgatitur e nivelojmë atë e pudrosim përsëri me miell misri e spërkasim përsëri me qumësht duke vendosur në sipërfaqe disa copa gjalp. Shënim: Pasi përgatisim brumin nëse dëshironi mund të shtroni djathë të thërmuar 150 gram e vendosim në furrë në temperaturen 250 gradë për 30 minuta.

