Princesha e Uellsit ka rrëfyer çlirimin e saj për përfundimin e kimioterapisë, në një video tepër personale të postuar nga Pallati Kensington.

Në muajin mars, Catherine zbuloi se i ishte nënshtruar trajtimit të kancerit dhe prej kohësh ka qëndruar jashtë syrit të publikut.

Ajo do të përfshihet në disa angazhime këtë vit si Përkujtimorja në nëntor dhe koncerti i përvitshëm i Krishtlindjeve.

Në videon e tejmbushur me emocione, princesha thotë se ky vit ka qenë “tmerrësisht i vëshirë” dhe “jeta që njeh mund të ndryshojë menjëherë”.

Përditësimi i fundit mbi gjendjen e saj shëndetësore tregon një mesazh pozitiv për përparimin e saj, por ka ende një rrugë të gjatë për të bërë. Pallati Kensington ka treguar se në këtë fazë nuk është e mundur të thuhet nëse ajo është shëruar.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL