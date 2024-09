Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, e quan fitore të merituar atë të Shqipërisë ndaj Ukrainës.

Nëpërmjet një postimi në profilin e tij, Duka shkruan se ekipi tregoi forcë, karakter dhe besim, pavarësisht disavantazhit.

Sipas tij, ka akoma ende vend për përmirësim dhe pret mbështetje të madhe për ndeshjen e radhës ndaj Gjeorgjisë.

“Miq e sportdashës! Suksesi plotësisht i merituar sot në Prage me Ukrainën në nisjen e Ligës së Kombeve konfirmon potencialet jo të pakta të skuadrës sonë për të shkuar shumë larg!

Në rikthimin e tyre në fushë sot pas Europianit, çunat demonstruan sërish forcë, karakter dhe besim absolut edhe në disavantazhin e gjendur nga kundërshtari.

Pavarësisht fitores ka ende shumë për të përmirësuar e për të bërë më mirë dhe ku natyrisht kam bindjen absolute që stafi do i trajtoje në mënyrë shteruese momentet e pasigurive tona. Vazhdojmë të jemi Shqipëria që vijon të akumuloje forcë e respekt tek çdo kundërshtar!

Shumë shpejt na vjen në Tiranë Gjeorgjia që trembi me fitoren e parë sot. Me pak më shumë kujdes në fushë do të vijojmë të prodhojmë sukses e rezultat me këtë ansambël kuqezi që është destinuar të na rifalë të tjera emocione të forta si ato të para pak muajve!

Shumë urime djemve dhe stafit! Tani të gjithë së bashku të martën në stadium për të mbështetur këta djem drejt një suksesi të dytë ndaj Gjeorgjisë së fortë, por aspak të pathyeshme!

Është Kombëtarja jonë, juaja, e të gjithëve! Vazhdoni ta mbështesni sa më fort.”, shkruan Duka.

Shqipëria triumfoi ndaj Ukrainës me rezultatin 2-1 me përmbysje, në atë që ishte fitorja e parë në histori ndaj kësaj kombëtareje.

/tvklan.al