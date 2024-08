Sokol Cikalleshi mbylli aventurën e tij me Konyaspor në Turqi dhe do të vazhdojë karrierën në Iran.

Mediat pranë klubit turk, bëjnë me dije se sulmuesi shqiptar do të transferohet te skuadra e Traktor.

Palët kanë arritur marrëveshjen mes tyre dhe mungon vetëm zyrtarizimi. Klubi i Konyaspor njoftoi këtë të premte largimin e Cikalleshit, pa zbuluar ekipin e tij të ri.

34-vjeçari do të transferohet te Traktor si lojtar i lirë dhe falas, pasi mbylli kontratën me konsensus me klubin turk.

Me fanellën e Konyaspor, Cikalleshi luajti 111 ndeshje, ndërsa shënoi 30 gola dhe dhuroi 11 asistime. /tvklan.al