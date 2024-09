Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF) ka miraton një tender emergjent për të siguruar vaksinat për linë e majmunëve për vendet e goditura nga kriza në bashkëpunim me aleancën e vaksinave Gavi, qendrën për Sëmundjet Infektive në Afrikë dhe OBSH.

Në varësi të kapacitetit prodhues të prodhuesve parashikohen deri në 12 milionë doza deri në vitin 2025. Sipas tenderit, UNICEF do të krijojë marrëveshje furnizimi me kusht me prodhuesit e vaksinave.

Kjo do t’i mundësojë UNICEF-it të blejë dhe dërgojë vaksina pa vonesë, pasi të konfirmohen financimi, kërkesa, gatishmëria dhe kërkesat rregullatore.

OBSH po shqyrton aplikimet për licenca emergjente për dy vaksina të bëra nga bavarezja Nordic dhe KM Biologics e Japonisë. Më shumë se 18,000 raste të dyshuara të mpox janë raportuar në Kongo deri më tani këtë vit me 629 vdekje, ndërsa mbi 150 raste janë konfirmuar në Burundi.

Mjekët në Republikën Demokratike të Kongos vazhdojnë të luftojnë një rritje të rasteve me linë e majmunëve, teksa presin mbërritjen e vaksinave në ditët në vijim.

Suedia, Pakistani dhe Tajlanda kanë konfirmuar raste të llojit clade Ib të ardhura nga jashtë Republikës Demokratike të Kongos dhe vendeve fqinje.

