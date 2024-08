Xherdan Shaqiri është zyrtarisht një lojtar i lirë. Futbollisti me origjinë shqiptare dhe klubi amerikan i Chicago Fire, kanë vendosur të ndërpresin me konsensus kontratën mes tyre.

Njoftimi ka ardhur nga vetë klubi i Major League Soccer. 32-vjeçari u bashkua me skuadrën amerikane në shkurt të vitit 2022 nga francezët e Lyon.

Sulmuesi i kombëtares së Zvicrës, luajti 75 ndeshje me fanellën e Chicago Fire në të gjitha kompeticionet, ndërsa shënoi 16 gola dhe dhuroi 20 asiste.

Thank you, Shaq! 🫡



The Chicago Fire and Xherdan Shaqiri have agreed to terminate the midfielder’s contract. #cf97 pic.twitter.com/sjQbLtnIXY