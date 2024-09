BE dialogon me Miroslav Lajçak në Kosovë Synon ripërtëritjen e bisedimeve me Serbinë, paralajmëron takim mes kryenegociatorëve

Bashkimi Europian po përpiqet të ripërtërijë bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe sot në Prishtinë ka dërguar përfaqësuesin e posaçëm Miroslav Lajçak. Vizita e tij vjen para hapjes së paralajmëruar nga Prishtina të urës së Ibrit në veri. “Ne po angazhohemi me partnerët në Kosovë dhe shpresojmë që këto çështje t’i zgjidhim aty ku e kanë vendin, në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Europian”, tha të enjten zëdhënësi Peter Stano. Vetë Lajçak paralajmëroi se vizita në Prishtinë do t’i paraprijë takimit mes kryenegociatorëve të të dyja palëve. Vizita e tij vjen gjithashtu para bllokimit të mundshëm të pikave kufitare mes Kosovës e Serbisë. Bllokimi mund të fillojë nga sot nga një grup serbësh që kërkojnë tërheqjen e forcave të policisë së Kosovës nga veriu dhe kthimin e institucione të Serbisë atje. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës u bëri thirrje qytetarëve që të shmangin udhëtimin nëpër Serbi. Klan News