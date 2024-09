Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ka reaguar në lidhje me ngjarjen e rëndë që ndodhi ditën e djeshme në Korçë, ku bashkëshorti lyen me benzinë gruan dhe tenton ta djegë.

Me anë të një postimi në faqen e tij në “Facebook”, ministri shprehet se ngjarja e djeshme është një fakt që vërteton se dhuna në familjet shqiptare është ende prezente. Sipas tij ky problem nuk mund të injorohet, por kërkon reagime të menjëhershme për të mbrojtur të gjithë ata që janë “preh” e këtij fenomeni.

“Ngjarja e rëndë e ndodhur dje në Korçë, ku një bashkëshort në proces divorci, tentoi të djegë me benzinë gruan e tij, është një akt i papranueshëm që na kujton se dhuna në familje është ende një problem që nuk mund të injorohet e që kërkon reagim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse dhe nga e gjithë shoqëria. Ngjarje të tilla janë një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut dhe një apel i fortë për të siguruar mbrojtje më të fuqishme për të gjithë ata që vuajnë nga dhuna në familje, sidomos për të miturit, vajzat dhe gratë,” ka shkruar ministri Hoxha.

Më tej ai shkruan se në raste të tilla shkelësit duhet të dënohen me masa të rrepta. Ai gjithashtu u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të solidarizohen, të denoncojnë akte të tilla dhune dhe të jenë krah institucioneve për zbatimin e ligjit.

“Jam i bindur se, për të parandaluar dhe trajtuar raste të tilla nuk mjafton vetëm reagimi i institucioneve përkatëse, por dhe solidariteti e sensibilizimi i shoqërisë tonë, në mënyrë që askush të mos i nënshtrohet një trajtimi të tillë të papranueshëm, si rasti i Korçës. Ndaj u bëj thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo rast të dhunës në familje dhe të bashkëpunojnë me autoritetet, për t’u siguruar që ata, të cilët kryejnë këto akte, të përballen me pasojat e veprimeve të tyre, ashtu siç do të përballet dhe autori i ngjarjes së djeshme! Si ministër i Brendshëm shpreh mbështetjen time më të madhe për viktimat e dhunës në familje dhe angazhimin tim për të punuar parreshtur për një shoqëri, ku secili të ndjehet i ndjehet i sigurt dhe i respektuar. Duke i uruar shërim sa më të shpejtë zonjës – viktimë e dhunës në familje dje në Korçë – shpreh angazhimin tim për të forcuar mekanizmat e mbrojtjes dhe mbështetjes së duhur për viktimat si ajo, dhe ftoj edhe institucionet e tjera përgjegjëse të veprojnë shpejt e në përputhje me politikat e qeverisë sonë për luftën ndaj dhunës në familje,” përfundon ministri i Brendshëm.

Një reagim në lidhje me këtë ngjarje e pati edhe ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja. Në një postim në rrjetet sociale ai e konsideron krimin të neveritshëm që kërkon ndëshkim shembullor nga drejtësia.



“Ky akt i shëmtuar nuk mund të tolerohet dhe as të kalojë pa pasoja të rënda për autorin. Drejtësia duhet të veprojë me vendosmëri dhe pa asnjë hezitim për të dhënë mesazhin e qartë se dhuna në familje nuk ka vend në shoqërinë tonë. Është detyrë e institucioneve dhe e shoqërisë të mbrojmë çdo nënë, çdo fëmijë, nga këto akte barbare, dhe të sigurohemi që ata që shkelin ligjin të marrin dënimin që meritojnë”, tha Manja.

