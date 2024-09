Gjermanët i janë drejtuar kutive të votimit këtë të dielë për të votuar në dy shtete lindore me Partinë Alternativa për Gjermaninë e ekstremit të djathtë në rrugën e duhur për të fituar zgjedhjet shtetërore për herë të parë.

Alternativa për Gjermaninë (AfD) është e para në sondazh me 30% në Turingia dhe është kokë më kokë me konservatorët në Saksoni me 30-32%. Një fitore do të shënonte herën e parë që një parti e ekstremit të djathtë ka më shumë vende në një parlament gjerman që nga Lufta e Dytë Botërore.

Partia nuk ka gjasa të jetë në gjendje të formojë një qeveri edhe nëse fiton, pasi ajo nuk ka një shumicë dhe partitë e tjera refuzojnë të bashkëpunojnë me të. Por një paraqitje e fortë për AfD-në dhe një parti tjetër populiste, Aleancën e sapokrijuar Sahra Wagenknecht (BSW), do të ndërlikonte ndërtimin e koalicionit.

Si AfD ashtu edhe Sahra Wagenknecht janë të dyja parti kundër emigracionit, euroskeptikë, miqësore me Rusinë dhe janë veçanërisht të forta në Lindjen e dikurshme të drejtuar nga komunistët, ku shqetësimet për krizën e kostos së jetesës, luftën në Ukrainë dhe emigracionin janë të thella.

Një sulm vdekjeprurës me thikë i lidhur me Shtetin Islamik 10 ditë më parë në qytetin perëndimor gjerman të Solingen ngjalli shqetësime në lidhje me emigracionin dhe kritika për trajtimin e çështjes nga qeveria.

Të tre partitë në koalicionin federal të Scholz-it sipas sondazheve mund të humbasin shumë vota me të Gjelbërit dhe Demokratët e Lirë liberalë që ka të ngjarë të luftojnë për të arritur pragun e 5% për të hyrë në parlament.

Pakënaqësia me qeverinë federale buron pjesërisht nga fakti se është një koalicion ideologjikisht heterogjen. Zgjedhjet kanë potencialin të shkaktojnë një tërmet në Berlin thonë analistët. Sipas tyre koalicioni i Scholz nuk ka gjasa të shpërbëhet përpara zgjedhjeve të ardhshme federale në shtator 2025.

BSW, e cila e përkufizon veten si socialist konservatore dhe e majtë ekonomikisht, ka parë një rritje të jashtëzakonshme që nga krijimi i saj në janar, duke paraqitur një kërcënim për socialdemokratët e qendrës së majtë të Scholz. Partia pritet të fitojë deri në 12-20%.

Alternativa për Gjermaninë si dhe Sahra Wagenknecht së bashku pritet të marrin rreth 40-50% të votave në të dy shtetet krahasuar me 23-27.5% në nivel kombëtar, duke nxjerrë në pah ndarjen e vazhdueshme midis Lindjes dhe Perëndimit më shumë se 30 vjet pas ribashkimit.

