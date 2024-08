Vetëm tre muaj para zgjedhjeve presidenciale amerikane, mijëra qytetarë mblidhen në Çikago këtë javë për Konventën Kombëtare Demokratike.

Është një traditë që daton në vitet 1830. Ky vit do të duket pak më ndryshe nga të tjerët, pasi Partia Demokratike ka emëruar tashmë zyrtarisht zëvendëspresidenten Kamala Harris pasi Presidenti Joe Biden u largua nga gara.

Kongresi i këtij viti do të mbahet në United Center Arena në Çikago nga e hëna 19 Gusht deri të enjten më 22 Gusht.

Harris dhe Tim Walz janë nominuar tashmë dhe pritet edhe pranim formalisht i kandidaturës në Konventë.

Fokusi, në javën e ngarkuar të demokratëve në Çikago, pritet të jetë plani për të ulur inflacionin, për të zbutur ndryshimet klimatike dhe për të trajtuar përdorimin e armëve.

Por Konventa Kombëtare Demokratike 4-ditore pritet gjithashtu të tërheqë dhjetëra mijëra protestues, shumë prej tyre që kundërshtojnë mbështetjen e administratës Biden për ofensivën izraelite në Gaza, të cilët do të marshojnë në rrugë.

Një koalicion prej rreth 200 organizatash, shumë nga grupet pro-palestineze, do të mblidhen jashtë konventës.

Disa delegatë pro-palestinezë në konventë po bëjnë presion që partia të ndryshojë platformën e saj për të kufizuar armët në Izrael.

Presidenti Biden do të kryesojë konventën të hënën mbrëma. Ai pritet të mbajë një fjalim lamtumire, për shkak të mbylljes së karrierës së tij politike, me mbarimin e mandatit të Presidentit në Janarin e vitit 2025.

Turma do të dëgjojë fjalimin nga Zonja e Parë Jill Biden, kryetari i bashkisë së Çikagos Brandon Johnson dhe liderë të tjerë demokratë.

Të martën, ish-Presidenti Barack Obama pritet të mbajë fjalim. Në formacionin e së mërkurës thuhet se edhe ish-Presidentin Bill Clinton dhe ish-kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi do të marrë pjesë në Konventë.

Nata më e rëndësishme e Kongresit është e enjtja, kur zëvendëspresidentja Harris do të dalë në skenë dhe do të pranojë zyrtarisht nominimin presidencial dhe do të mbajë fjalimin e saj në natën e fundit të konventës kushtuar të ardhmes.

Rreth 50,000 njerëz pritet të marrin pjesë në kongresin e këtij viti në Çikago. Këtu përfshihen mijëra delegatë të zgjedhur si dhe zyrtarë kryesorë, anëtarë të shquar të Partisë Demokratike dhe disa anëtarë të Komitetit Kombëtar Demokratik.

Klan News