Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 11 Shtator 2024 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 11 Shtator 2024

SPAK i komunikon Berishës akuzën e korrupsionit. Ish -kryeministri: Është prokurori privat i Ramës

Vrasja e 2 vëllezërve në Fier, arrestohen edhe 2 djemt e autorit dhe 1 person që i ndihmoi

Pagat në prill-qershor u rritën me 5.9 përqind. Më të paguarit, ata që punojnë në banka e sigurime

OKB: Popullsia e Shqipërisë do tkurret me 14 përqind. Mes 5 vendeve me rënien më të madhe deri në 2054

Debati i parë mes Harris e Trump. Sondazhet nxjerrin fituese zëvendespresidenten

Humbja e Shqipërisë në “Air Albania”, Sylvinho: S’mund t’i kritikoj lojëtarët, ishte ndeshje e barabartë

/tvklan.al