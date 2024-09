Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani ka zhvilluar një bisedë telefonike më homologun e tij ukrainas, Andrii Sybiha, i cili sapo ka marrë detyrën e tij si ministër i Jashtëm.

Në postimin e tij Hasani shkruan se gjatë bisedës telefonike i ka shprehur mbështetjen e tij të plotë homologut ukrainas i cili e ka marrë detyën në një moment të vështirë për vendin.

Ndër të tjera ai shton se përmes këtij veprimi ka rikonfirmuar angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës.

“Zhvillova sot një bisedë telefonike me homologun tim ukrainas, Andrii Sybiha. E urova ngrohtësisht dhe i shpreha mbështetjen time të plotë, teksa ai merr pozicionin e tij si Ministër i Jashtëm gjatë këtyre kohërave sfiduese. Rikonfirmova angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës”, shkruan ministri Igli Hasani.

