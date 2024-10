Coldplay publikoi albumin e tyre të 10-të në studio, të titulluar “Moon Music”. Grupi britanik i rockut publikoi gjithashtu një video të “All My Love”, kënga e tyre e fundit nga albumi me dhjetë këngë, i cili u prodhua nga Max Martin.

Në një video të shpërndarë nga këngëtari kryesor Chris Martin, muzikanti tha se “Moon Music” ishte një përgjigje për të luftuar me të gjithë konfliktin brenda vetes, dhe jashtë, për të gjetur se cila është përgjigja më e mirë, dhe pikërisht “dashuria” mund të jetë përgjigja më e mirë.

Grupi fitues i Grammy, i cili u formua në Londër në vitin 1997, tha se ata kishin kërkuar të siguronin që kopjet fizike të albumit të ishin sa më të qëndrueshme për mjedisin.

Albumi i fundit në studio i Coldplay, “Music Of The Spheres” i vitit 2021, ishte një kryesues ndërkombëtar i top-listave me këngën e tyre “My Universe”, duke arritur në vendin e parë në listat amerikane. Gjithashtu fitoi nominimin për albumin e vitit në Grammy Awards.

Grupi Coldplay është i njohur për këngët e tij hit si “Yellow”, “Viva La Vida” dhe “Fix You”.

