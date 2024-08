Cristiano Ronaldo, ka folur për të ardhmen dhe tërheqjen e tij të mundshme nga futbolli i luajtur.

Veterani portugez, deklaroi se tërheqja mund të ndodhë në 2-3 vitet e ardhshme, ndërsa theksoi se më shumë mundësi mund ta mbyllë tek Al Nassr.

“Nuk e di se kur do të tërhiqem nga futbolli, e sigurt është se jo tani. Ndoshta pas 2-3 vitesh, por jo tani. Me shumë mundësi do ta mbyll këtu tek Al Nassr. Jam shumë i lumtur këtu, ndihem mirë në këtë vend, më pëlqen të luajë në Arabinë Saudite dhe dua të vazhdoj.”

Gjithashtu, 39-vjeçari deklaroi se nuk do të njoftojë njeri para për tërheqjen nga kombëtarja portugeze, duke thënë se do të jetë një vendim spontan.

“Nuk do i them askujt paraprakisht kur të largohem nga kombëtarja. Do të jetë një vendim spontan dhe i menduar shumë mirë. Për momentin mendoj vetëm si të ndihmojë Portugalinë në ndeshjet e ardhshme. Ne kemi Ligën e Kombeve përpara dhe dëshira ime është që të luaj.”

Ronaldo konsiderohet si një nga lojtarët më të mirë në historinë e futbollit dhe numëron gjithsej 1024 ndeshje të luajtura, me 768 gola të shënuar. Ai ka fituar edhe “Topin e Artë”, plot pesë herë, ndërsa numëron trofe të shumtë me klubet ku ka luajtur. /tvklan.al