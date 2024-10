#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Të ftuar:

Helidon Haliti: Piktor

Mikel Temo: Piktor

Junilda Karanxha: Arkitekte

Teuta Borova: Udhëtare

Në skype:

Agron Hoti: Piktor

2 receta nga Zonja Vjollca

Pulë me speca dhe domate në furrë, drekë e shijshme për gjithë familjen

Spageti orizi me kungullesha dhe karkaleca

Pikturat që na bëjnë mirë

Cilat janë pikturat që duhet të zgjedhim për shtëpinë tonë?

Një pikturë për Vjosën sa fusha e “Air Albania” nga piktori Agron Hoti