Shqipëria, një perlë e fshehur në Evropën Juglindore, po bëhet një destinacion gjithnjë e më popullor, shpesh i krahasuar me Maldivet për ujërat e saj mahnitëse të pastër kristal dhe plazhet piktoreske.

Media amerikane “Travel and Tour World”, shkruan se pavarësisht vijës së saj bregdetare prej 279 miljesh, Shqipëria mbetet nën radarin e shumë turistëve. Shqipëria po punon për të rritur numrin vjetor të turistëve në 14 milionë, pothuajse pesëfishi i popullsisë së saj aktuale.

Ky objektiv përfaqëson një rritje të konsiderueshme nga 10 milionë vizitorë të raportuar në vitin 2023. Për të mbështetur këtë rritje, Shqipëria po investon në infrastrukturën e re, duke përfshirë ndërtimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës me vlerë 104 milionë Euro. Ky aeroport i ri do të reduktojë kohën e udhëtimit në bregdet, duke e bërë Rivierën Shqiptare edhe më të aksesueshme për turistët.

“Travel and Tour World” shkruan se Shqipëria është një destinacion ideal për udhëtarët me buxhet, me fluturimet nga Londra në Tiranë që kushtojnë më pak se 100 £ gjatë sezonit të pikut. Vizitorët mund të shijojnë ushqim me kosto të ulët, me një vakt mesatar që kushton vetëm 5 £ dhe akomodimi në hotele për vetëm 25 £ për natë.

Vendi ofron një gamë të larmishme atraksionesh, duke përfshirë Kanionin e Gjipesë, i vendosur midis Dhërmiut dhe Vunoit, i cili përfundon në plazhin e pacënuar të Gjipesë. Rajoni i Ksamilit, i cilësuar shpesh si Maldivet e Europës, po fiton popullaritet ndërsa Dhërmiu dallohet për një nga plazhet më të njohura dhe më të gjata të Shqipërisë.

Përpjekjet e Shqipërisë për të nxitur turizmin synojnë të promovojnë bukurinë e saj natyrore dhe kostot e ulëta, duke e bërë atë një alternativë bindëse, kundrejt destinacioneve evropiane të mbipopulluara me vizitorë si Spanja, Greqia dhe Italia. Ndërsa vendi vazhdon të zhvillojë infrastrukturën e tij turistike, ai është gati të bëhet një destinacion më të preferuar për turistët që kërkojnë historinë dhe peizazhe mahnitëse.

