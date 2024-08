Janë ngritur shumë shqetësime se si do të jenë marrëdhëniet tregtare agroushqimore mes këtyre shteteve dhe atyre te BE-së pas anëtarësimit.

Pas SHBA-së dhe Kinës, BE-ja renditet si importuesi i tretë më i madh i produkteve bujqësore dhe ushqimore në mbarë botën. Importet totale agro-ushqimore të BE-së kapin një shifër prej në 172 miliardë eurosh.

BE-ja është partneri kryesor i Ballkanit Perëndimor, duke zënë 81 për qind të eksporteve dhe 58 për qind të importeve.

Megjithatë, Ballkani Perëndimor përbën vetëm 1.82 për qind të tregtisë totale të BE-së, shifër që tregon mjaft hapësirë ​​për rritje.

Eksportet kryesore agro-ushqimore të BE-së në Ballkanin Perëndimor përfshijnë produkte të tilla si drithërat, qumështin, mishin dhe perimet. Këto eksporte kanë qenë në një trajektore rritëse, duke kontribuar në rritjen ekonomike dhe zhvillimin rajonal.

Potenciali për frutat dhe perimet ballkanike në BE është vërtet i jashtëzakonshëm. Rajoni i Ballkanit është i njohur për tokën e tij pjellore, klimën e mirë dhe traditat e pasura bujqësore. Këta faktorë kontribuojnë në prodhimin e frutave dhe perimeve me cilësi të lartë, të cilat janë të kërkuara në tregun evropian.

Me shijet e tyre unike dhe cilësinë e jashtëzakonshme, produktet bujqësore të Ballkanit kanë potencialin të kenë një ndikim të rëndësishëm në Bashkimin Evropian. Frutat dhe perimet kryesore që eksportohen aktualisht në Bashkimin Evropian (BE) përfshijnë mollët, domatet, specat dhe rrushin.

Mes tyre, gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia kanë parë që eksportet e tyre të frutave dhe perimeve të përpunuara në BE janë rritur me mbi 100 për qind në dekadën e fundit në më shumë se 100 milionë euro. Në të njëjtën kohë, eksportet e BE-së në rajon janë rritur me 52 përqind.

Një nga avantazhet kryesore të prodhimeve ballkanike është natyra e tij organike. Shumë fermerë në rajon praktikojnë metoda tradicionale dhe të qëndrueshme bujqësore, duke shmangur përdorimin e kimikateve dhe pesticideve të dëmshme. Kjo rezulton në fruta dhe perime jo vetëm të shijshme, por edhe të shëndetshme dhe të sigurta për konsum.

Ndërsa ndërgjegjësimi i konsumatorëve për rëndësinë e produkteve organike rritet në BE, kërkesa për produkte bujqësore të Ballkanit ka të ngjarë të rritet. Për më tepër, rajoni i Ballkanit ofron një shumëllojshmëri të gjerë prodhimesh që nuk gjenden zakonisht në pjesë të tjera të Evropës.

Nga pjeshkat tek kumbullat, domatet dhe specat me shije, prodhimet ballkanike sjellin një shije unike në tregun evropian.

Këto shije të dallueshme mund të tërheqin konsumatorët që kërkojnë përvoja të reja dhe emocionuese kulinare. Duke diversifikuar gamën e frutave dhe perimeve në dispozicion, produktet bujqësore të Ballkanit kanë potencialin për të kapur një treg të veçantë brenda BE-së.

Vitet e fundit, ka pasur një tendencë në rritje midis konsumatorëve drejt mbështetjes së bujqësisë lokale dhe të qëndrueshme. Kjo paraqet një mundësi të shkëlqyer që produktet bujqësore të frutave dhe perimeve të Ballkanit të lulëzojnë në Bashkimin Evropian.

Me afërsinë e tyre me vendet evropiane, fermerët ballkanikë mund të transportojnë lehtësisht prodhimet e tyre, duke siguruar freski dhe duke reduktuar emetimet e karbonit që lidhen me transportin në distanca të gjata. Duke zgjedhur produktet bujqësore të Ballkanit, konsumatorët evropianë mund të kontribuojnë në ekonominë lokale dhe të mbështesin praktikat e qëndrueshme bujqësore.

Dhe potenciali për eksportet e Ballkanit shtrihet përtej prodhimeve të freskëta. Rajoni ka një histori të gjatë të përpunimit të frutave dhe perimeve në produkte të ndryshme si reçel, lëngje, turshi dhe konserva. Këto produkte me vlerë të shtuar kanë një jetëgjatësi më të gjatë dhe mund të eksportohen në pjesë të ndryshme të Evropës.

Përtej rëndësisë së tij ekonomike, sektori i bujqësisë në Ballkanin Perëndimor është thellësisht i ndërthurur me trashëgiminë kulturore dhe praktikat e qëndrueshme të rajonit. Kjo përzierje harmonike e traditës dhe kujdesit mjedisor ka nxitur një peizazh unik bujqësor që ofron përfitime të shumta.

