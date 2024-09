Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në Facebook ka zbuluar se 8.5 milion turistë të huaj kanë vizituar Shqipërinë përgjatë periudhës Janar-Gusht.

Në postimin e tij, Rama thekson se janë shtuar turistët nga vendet e largëta si Meksika, Brazili, Kanadaja, Zelanda e re dhe Australia, por edhe Azerbajxhani, Kina e Japonia. Ndër të tjera Kryeministri shprehet se shifrat në rritje përkthehen edhe në një super-promovim për Shqipërinë, ndërsa viti turistik vijon ende.

“8,5 MILIONË vizitorë të huaj shijuan Shqipërinë nga janari deri në gusht të këtij viti, jo vetëm më të shumtë në numër krahasuar me çdo vit të mëparshëm, por edhe me një larmishmëri vendesh të origjinës, ku patjetër vijojnë të konsolidohen tregjet karakteristike, ama gjithmonë e më të shumtë janë edhe turistët nga vendet e largëta dhe jo tipike si Meksika, Brazili, Kanadaja, Zelanda e re dhe Australia, por edhe Azerbajxhani, Kina e Japonia, ku shifrat në rritje përkthehen edhe në një super-promovim për Shqipërinë, ndërsa viti turistik ende vijon me grupe të tëra që shijojnë atraksionet nga veriu në jug, nga alpet deri në sitet e kulturës, kalatë historike e qytetet UNESCO, pa harruar ushqimin fantastik që s’ka të krahasuar dhe mikpritjen shqiptare të hotelierëve që na bën krenarë”, shkruan Rama në Facebook.

/tvklan.al