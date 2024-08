“Të mësosh që mos të futesh më në familjet e të tjerëve dhe as t’i hash djersën e tjetrit”. Me këto fjalë iu drejtua efektivi i policisë Erjon Goxhara, Lorenc Kostës, pasi e qëlloi me 6 plumba.

Gazetari Besar Bajraktaraj sjell detaje të reja në lidhje me plagosjen e inxhinierit të ERE, ngjarje e ndodhur një ditë më parë në zonën e Komunës së Parisit, në Tiranë.

Siç dëshmojnë edhe pamjet e publikuara më herët , Goxhara e qëlloi në mes të rrugës 45-vjeçarin, duke i shkaktuar plagë në pjesët e këmbëve dhe ato intime. Më pas nxori telefonin dhe e filmoi.

Efektivi, i cili vijon të jetë në arrati, dyshonte se Kosta kishte lidhje intime me bashkëshorten e tij. Sipas gazetarit Bajraktaraj, grupi hetimor ka dyshime që Goxhara të ketë abuzuar dhe të jetë përfshirë në afera korruptive përmes shfrytëzimit të detyrës si efektiv policie.

Në foto efektivi i policisë, Erjon Goxhara

Edhe bashkëshortja e tij gjatë marrjes në pyetje ka pohuar se bashkëshorti e akuzonte për tradhti dhe për shpërdorim të shumave të mëdha parash të cilat nuk i kishin depozituar në bankë, por i mbanin në banesë./tvklan.al