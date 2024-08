Nancy VanHorn, E Ngarkuara me Punë e SHBA-së është takuar ditën e sotme me kreun e SPAK, Altin Dumanin dhe drejtuesin e Sektorit kundër Korrupsionit, Klodjan Brahon.

Përmes një postimi zyrtar nga ambasada amerikane, bëhet me dije se VanHorn ka shprehur mbështetjen e SHBA-së kundrejt SPAK-ut për luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë në vend.

Today, Chargé d'Affaires Nancy VanHorn met with SPAK Chief Altin Dumani and the Chief of SPAK’s Corruption Section, Klodjan Braho, who are committed to combatting organized crime, corruption, and impunity in Albania. Ms. VanHorn expressed the United States' admiration for SPAK's… pic.twitter.com/W2sNXxPIvq