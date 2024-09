Një spikere e BBC u kap ‘mat’ duke përdorur celularin e saj për rreth një minutë gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë.

Spikerja 46-vjeçare Annita McVeigh u vendos në siklet kur kuptoi se kishte rënë heshtja gjatë transmetimit teksa ajo po merrej me celularin gjatë një problemi teknik. Pa e kuptuar heshtjen e çuditshme, Anitta po rrinte në celular dhe fliste me ekipin.

The moment Annita started checking her phone was when I started panicking. pic.twitter.com/dZvkjiwK4R