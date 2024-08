Një rrjet prostitucioni në Tiranë që organizohej nga dy gra kineze, është goditur nga Policia e Tiranës dhe Prokuroria.

Në pranga ka rënë 52-vjeçarja kineze Yhong Yang banuese në Tiranë, ndërsa në kërkim është shpallur bashkëpunëtorja e saj N.D. 38 vjeçe nga Kina banuese në Tiranë. Ato akuzohen për “Shfrytëzimi prostiucionit”, “Mbajtja e lokaleve për prostitucion”, “Dëmtime të tjera me dashje” dhe “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”.

Gjatë operacionit të koduar “Red Light 2”, u proceduan në gjendje të lirë edhe 7 vajza të huaja që ushtronin prostitucion.

Nga hetimet ka rezultuar se dy tutoret kineze nëpërmjet rrjeteve sociale, rekrutonin vajza kineze dhe filipineze, të cilat i akomodonin në një ambient të marrë me qira pranë Prokurorisë së Tiranës të përshtatur për shfrytëzim prostitucioni.

Në këtë ambient realizoheshin fotot erotike të vajzave dhe reklamoheshin në faqen “Escort Tirana” për t’i shfrytëzuar për prostitucion kundrejt tarifave 150-300 Euro.

Në momentin që vajzat e rekrutuara kërkonin të tërhiqeshin nga ky aktivitet kriminal, dy autoret e dyshuara me anë të fotove të publikuara në faqen “Escort Tirana”, ushtronin dhunë ndaj tyre dhe presion ndaj familjarëve të vajzave të rekturuara.

Gjatë veprimeve hetimore ka rezultuar se shtetasja N. D., e cila është në kërkim, duke i bërë presion me anë të fotografive, ka marrë shumën 15000 Euro nga njëra prej vajzave të shfrytëzuara, pasi kjo e fundit ka kërkuar të heqë dorë nga ky aktivitet kriminal.

Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi 4500 Euro të përfituara nga ky aktivitet kriminal, 1 laptop, 3 aparate celulare, 2 pasaporta, dhe 3 fletore me shënime.

