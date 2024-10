Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani thotë se Shqipëria dënon ashpër sulmet e Iranit ndaj Izraelit dhe civilëve të tij.

Përmes një reagimi në rrjetin social “X”, ministri Hasani shton se kjo paraqet një përshkallëzim të konsiderueshëm duke rritur kërcënimin ndaj sigurisë rajonale.

Hasani shkruan se Shqipëria solidarizohet me popullin e Izraelit dhe të drejtën e tij për të jetuar në siguri, teksa ripërsërit thirrjen për depërshkallëzimin e menjëhershëm.

“Shqipëria dënon ashpër sulmet e Iranit ndaj Izraelit dhe civilëve të tij. Kjo paraqet një përshkallëzim të konsiderueshëm, duke rritur kërcënimin ndaj sigurisë rajonale.

Shqipëria solidarizohet me popullin e Izraelit dhe të drejtën e tij për të jetuar në siguri. Ne ripërsërisim thirrjen tonë për de-përshkallëzimin e menjëhershëm”, shkruan Hasani në “X”.

Albania strongly condemns Iran's attacks on Israel and its civilians. This represents a significant escalation, heightening the threat to regional security.



Albania stands in solidarity with the people of Israel and their right to live in safety. We reiterate our call for…