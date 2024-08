Federico Chiesa lë Juventusin dhe Serie A për të filluar një aventurë të re dhe prestigjioze në Premier League me Liverpool-in.

Pas arritjes së marrëveshjeve me lojtarin, Liverpool ra dakord edhe me Juventus për transferim të përhershëm për 13 milionë euro plus bonuse.

Një kontratë katër-vjeçare është gati për sulmuesin me 4/5 milion euro në vit.

Tv Klan