Shqipëria nuk është më një vend i panjohur. Ajo është e mbushur plot me atraksione për të gjithë ata që e duan historinë, trashëgiminë arkitekturore dhe natyrën”.

Kështu nis një reportazh i gjatë i revistës së njohur franceze “Petit Fute” që ka bërë një renditje të 15 destinacioneve kryesore të Shqipërisë që nuk duhen humbur nga asnjë vizitor.

Nga Shkodra në Sarandë, Nga Durrësi në Pogradec, revista e njohur për rekomandimet e saj turistike e konsideron Shqipërinë një perlë të fshehur të Evropës me liqene të mëdhenj, bregdet me diell, natyrë të mrekullueshme dhe qytete me bukuri autentike.

“Petit Fute” rekomandon që udhëtimi të nisë nga Tirana për të cilën thotë se është një qytet kozmopolit i këndshëm për t’u shëtitur me muze dhe jetë nate. Qytetet e tjerë që nuk duhen lënë pa vizituar sipas revistës franceze janë Kruja, Berati, Gjirokastra, Shkodra, Korça dhe Durrësi.

Në shkrim këshillohen vizitorët që të njohin historinë e këtyre qyteteve. Revista franceze sugjeron edhe parqet arkeologjike të Butrintit dhe Apolonisë. Për të apasionuarit e turizmit të aventurës sugjerohet kanioni i Osmumit për rafting ndërsa për ata që preferojnë plazhet në krye të listës është Riviera Shqiptare.

Nga Dhërmiu deri në Ksamil, sipas revistës franceze pushuesit do të gjejnë plazhe fantastikë që shumë i kanë krahasuar me Maldivet.

Tv Klan