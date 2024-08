Bashkia e Tiranës ka investuar në disa objekte arsimore, çerdhe kopshte dhe shkolla të reja, të cilat do të hapin dyert këtë shtator për nxënësit. Një prej objekteve të reja të rindërtuara është edhe shkolla 9-vjeçare “Avni Rustemi”.

Ilda Qazimllari, drejtore e përgjithshme e Investimeve Publike: Është një shkollë e cila ka pasur një problematikë të madhe edhe pas tërmetit, por edhe në vazhdim për shkak se ishte një shkollë me dy turne. Në vazhdim ne bëjmë një hapje të re të kësaj shkolle me një investim të ri, ku do të kalojë si shkollë me një turn.

Sipas drejtores së përgjithshme të Investimeve Publike në Bashkinë e Tiranës Ilda Qazimllari, më 9 Shtator do të jenë gati dhe disa objekte të tjera arsimore.

Ilda Qazimllari, drejtore e përgjithshme e Investimeve Publike: Shkolla “Emin Duraku” është përfunduar në total të saj, është hapur muajin e fundit të mbarimit të vitit të kaluar shkollor. Kjo edhe për të bërë një përcjellje të denjë për të gjithë nxënësit që e lënë atë shkollë dhe shkojnë në një cikët tjetër studimi. Si ajo po ashtu është edhe shkolla “Xhezmi Delli”, “Musine Kokalari” dhe “Myslym Keta”.

Ndërkohë që për të plotësuar nevojat për kopshte dhe çerdhe janë marrë dhe ambiente me qira.

Ilda Qazimllari, drejtore e përgjithshme e Investimeve Publike: Është kopshti numër 37, i cili hap dyert. Jemi në fazë përmbyllje finale të zbatimit të punimeve të ndërtimit e po ashtu në fazat paraprake të mobilimit. Krahas kësaj është kopsht-çerdhja në Shkozë ose siç njihet ndryshe “kopshti ylberi” për ata që mund t’i rikthehen këtij kopshti ose për të gjithë komunitetin që banon aty, në Njësinë 1. Zonat të cilat ka patur mungesë të theksuar të subjekteve arsimore siç është njësia 16 apo pranë rrugës së Zallit, janë marrë disa vendime për të marrë objekte me qira, që konsistojnë në dy çerdhe dhe në dy kopshte. Kjo për t’iu përshtatur sa më mirë nevojave të komunitetit.

Bashkia e Tiranës gjatë sezonit veror ka bërë dhe mirëmbajtjes e të gjitha objekteve arsimore që të jenë gati për vitin e ri shkollor dhe të plotësojnë standardet dhe kushtet higjieno-sanitare.

