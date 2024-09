Kryeministri Edi Rama pritet që në seancën parlamentare të së enjtes t’i përgjigjet kërkesës së opozitës për interpelancë për çështjen e mbetjeve të dyshuara të rrezikshme. Lajmin e bëri kryetari i grupit parlamentar socialist, Niko Peleshi pas mbledhjes në Kryesinë e Kuvendit.

“Rendi i ditës fillon me dy interpelanca, një interpelancë e Ramës me Bardhin për mbetjet e rrezikshme, një tjetër me zv.kryeministren. Pastaj është axhenda normale. Do jetë një interpelancë në zbatim të rregullores, me shumë gjasë në përputhje me axhendën e vet Rama do jetë në seancë”.

Tv Klan