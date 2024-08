Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se shkolla do të jetë një “pikë graviteti” për gjithë komunitetin.

Erion Veliaj, kryetar i Bashkisë së Tiranës: Kemi ndërtuar mbi 44 shkolla të reja, më shumë shkolla janë bërë që nga koha e pavarësisë. Do të shkojmë nga një shkollë e ndërtuar në vietet ’60, pra 64 vite më përpara në një shkollë të vitit 2024.

Sipas Veliajt teksa pakica bën zhurmë duke protestuar për çdo projekt të bashkisë, shumica e qytetarëve kanë zgjedhur ti mbështesin ato

Erion Veliaj, kryetar i Bashkisë së Tiranës: Mua më intereson shumica e heshtur, jo ajo pakicë që bën zhurmë dhe lë jahtin në pushime, për të ardhur e protestuar e për të thënë atë refrenin banal: ‘E duam aty ku ishte, siç ishte’. Aty ku ishte patjetër, por shumë herë më të madh dhe shumë herë më të bukur. Si me parimin e teatrit, aty ku ishte, siç ishte.

Shkolla “Ibrahim Hima” do të kthehet në një shkollë me sipërfaqe gati 5-fish më e madhe, me ambiente të shtuara, të trefishuara, me një palestër të re, me salla rekreative, sallë multifunksionale dhe ambiente të tjera sportive të jashtme, në funksion të fëmijëve të kësaj zone.

