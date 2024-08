Të huajt po qëndrojnë më gjatë për pushime në Shqipëri. Të dhënat e INSTAT tregojnë se në muajin Qershor numri i netëqëndrimeve nga jo-rezident është rritur me 35,5 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Po ashtu edhe numri i vizitorëve rezident është rritur me 18,4 %. Shumica e tyre kanë zgjedhur zonat bregdetare. Sipas të dhënave zyrtare, në Qershor është shënuar rritje e numrit të vizitorëve gjithsej me 40,1 %, krahasuar me vitin 2023.

Numri i vizitorëve jo-rezident të cilët janë akomoduar në Rajonin Qendër ka shënuar rritje me 43,7 %.

Në zonat bregdetare ky tregues është rritur me 51,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. Numri i vizitorëve jo-rezident në “hotele dhe akomodime të ngjashme” ka shënuar rritje me 53,1 %.

Numri më i lartë i vizitorëve rezulton në hotele dhe struktura të ngjashme më afro 93 % pranë zonave bregdetare. Rajoni qëndror në tërësi ka pritur edhe më shumë vizitorë.

Shtetasit nga Kosova kryesojnë në listën e vizitorëve me 12%, të ndjekur nga italianët me 9%, polakët me 8 %, gjermanët me 6%, Mbretëria e Bashkuar 4%.

Nga Janari deri në Korrik, Shqipëria numëroi 6.3 milionë turistë.

