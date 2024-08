E ngarkuara me punë, Nancy VanHorn është takuar sot me ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasanin.

Në një njoftim përmes rrjeteve sociale, Ambasada e SHBA thotë se në fokus të këtij takimi kanë qenë diskutimet për çuarjen përpara të interesave të përbashkëta dhe zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh.

VanHorn shprehu mirënjohjen në emër të qeverisë së SHBA për mbështetjen e palëkundur të Shqipërisë në nismat rajonale të sigurisë dhe rikonfirmoi partneritetin e fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë.

Gjithashtu, ministri Hasani në një postim në rrjetin social “X” ka thënë se mezi presin avancimin dhe thellimin e përbashkët të lidhjes mes Shqipërisë dhe SHBA-së.

“Mirë se erdhe në Shqipëri, Nancy VanHorn! Mezi presim avancimin dhe thellimin e përbashkët të lidhjes unike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara”, shkruan ministri Hasani.

Mirë se erdhe në Shqipëri, Nancy VanHorn!



Looking forward to jointly advancing and deepening the unique bond between Albania and the United States.@USEmbassyTirana



