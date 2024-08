Eksportet e mallrave arritën në vlerën e 199 miliard Lekëve në 6-mujorin e parë të vitit 2024. Këto shifra u bënë të ditura nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhja, i cili thekson se ka patur nje rritje te konsiderueshme te eksporteve krahasuar me vitin 2023.

Të ndara sipas kategorive rezulton se xeheroret shënuan rritje me +1.1 miliardë lekë. Ndjekur nga avionët dhe pjesët e tyre me +0.5 miliardë Lekë, ndërsa artikujt prej gize dhe çeliku shënuan rritje të eksporteve me +0.3 miliardë Lekë sipas Ministrisë së Ekonomisë.

Nga ana tjetër, edhe produktet e zarzavateve, frutave apo arrave shënuan rritje të eksporteve në vlerën e +0.3 miliard Lekëve. Sipas Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, eksportet drejt vendeve të BE-së përbëjnë 71.4% të eksporteve gjithsej. Partnerët kryesorë në këtë periudhë për eksportet e ndryshme mbeten në vend të parë, Italia me 28.7%, ndjekur nga Turqia 8.5%, Kina 7.5% dhe me 7.3% Greqia.

Ministria e Ekonomisë nënvizon se për shkak të fuqizimit të Lekut kundrejt monedhës europiane, po aplikohen politika e masa për adresimin e problematikës së eksporteve dhe efekteve në treg.

